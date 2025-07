Atirador de Nova York foi flagrado por sistema de câmeras de segurança antes do ataque, dizem fontes

Por Jana Winter e Sami Marshak

WASHINGTON/NOVA YORK (Reuters) - As câmeras do número 345 da Park Avenue sinalizaram a aproximação de um atirador na segunda-feira como uma ameaça em potencial que exigia atenção imediata, segundos antes de ele irromper no saguão do arranha-céu de escritórios e começar a atirar, de acordo com duas ex-autoridades federais familiarizadas com os sistemas de segurança dos edifícios de Nova York.

Um quadro estático de uma filmagem de CCTV obtida pela Reuters e registrada às 18h26min52s (horário de Nova York) -- pouco mais de um minuto antes de a polícia receber a primeira chamada de emergência sobre o ataque -- mostra um homem segurando um rifle de assalto ao seu lado. Um quadro amarelo brilhante gerada por computador ao redor dele na imagem indica o uso de um software que analisa as transmissões de vídeo ao vivo em busca de ameaças que exijam ação imediata, disseram as ex-autoridades federais.