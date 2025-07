Auditoria na Air India encontrou 51 falhas de segurança, desde simuladores não aprovados até lacunas de treinamento

Por Aditya Kalra e Abhijith Ganapavaram

NOVA DÉLHI (Reuters) - O órgão de fiscalização da aviação da Índia encontrou 51 falhas de segurança na Air India em sua auditoria de julho, incluindo a falta de treinamento adequado para alguns pilotos, o uso de simuladores não aprovados e um sistema de escala deficiente, de acordo com um relatório do governo visto pela Reuters.

A auditoria anual não foi relacionada ao acidente mortal com o Boeing 787 no mês passado, que matou 260 pessoas em Ahmedabad, mas suas descobertas ocorrem no momento em que a companhia aérea enfrenta um novo escrutínio após o acidente.