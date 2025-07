Bombas russas matam 17 pessoas em colônia penal ucraniana

(Reuters) - Um ataque russo com bomba em uma colônia penal no sudeste da Ucrânia matou 17 pessoas durante a noite, segundo as autoridades, horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que reduziria o prazo para Vladimir Putin alcançar a paz.

Dezenas de outras pessoas ficaram feridas no ataque na região de Zaporizhzhia, na linha de frente, segundo o presidente Volodymyr Zelenskiy, que descreveu o bombardeio como "deliberado".

"Os russos não podiam ignorar que estavam atingindo civis naquela instalação", escreveu ele no X.