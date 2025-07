Campanha para eleição legislativa de 2026 nos EUA já começou, com anúncios focados em Medicaid e cortes de impostos de Trump

Os estrategistas republicanos admitem que os democratas, que fizeram campanha contra o projeto de lei enquanto ele tramitava na Câmara e no Senado controlados pelos republicanos, estão começando com uma vantagem nas mensagens sobre a legislação. Mas eles dizem que têm muito tempo para vender os benefícios do projeto de lei.

"Usaremos todas as ferramentas para mostrar aos eleitores que as disposições desse projeto de lei são amplamente populares", disse Mike Marinella, porta-voz do Comitê Nacional Republicano do Congresso.

O Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) tinha US$81 milhões em dinheiro no final de junho, de acordo com dados da Comissão Federal Eleitoral, em comparação com os US$15 milhões do Comitê Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês) no mesmo período. O DNC ficou atrás do RNC na arrecadação de fundos na primeira metade do ano, ao mesmo tempo em que aprofundou seus compromissos financeiros, gastando em todos os Estados, como mostram as divulgações da comissão.

O RNC também tem um grande trunfo em um presidente em exercício que ainda está realizando campanhas de arrecadação de fundos para grandes doadores.

"No final das contas, os democratas tiveram um avanço nas mensagens", disse um agente republicano do Senado que pediu para permanecer anônimo para discutir a estratégia do partido. "Eles venceram a batalha. Agora temos que nos concentrar em vencer a guerra."

Os republicanos só podem se dar ao luxo de perder duas das 220 cadeiras que possuem na Câmara para manter o controle. No Senado, eles têm uma vantagem de 53 a 47.