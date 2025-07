Chuvas intensas em Pequim deixam pelo menos 30 mortos e deslocam milhares

A maior parte da chuva convergiu para o norte montanhoso de Pequim, perto da Grande Muralha, com pelo menos 28 mortes registradas no distrito de Miyun e duas em Yanqing, informou a Xinhua. A agência de notícias estatal não informou quando ou como as mortes ocorreram.

"A inundação veio em um instante, você simplesmente não tinha proteção", disse Zhai, 33 anos, que administra uma mercearia em Miyun, agora uma zona de desastre em meio a pontes desmoronadas, carros mutilados e tubulações destruídas.

Ela mostrou à Reuters as marcas deixadas para trás quando as águas da enchente recuaram. Elas chegaram a 1,5 metro, submergindo sua loja por horas e arruinando seus estoques de alimentos e bebidas.

Liu, proprietária de um restaurante próximo, estava à beira das lágrimas enquanto olhava para os bancos revirados e as mesas cobertas de lama em seu restaurante.

Grandes eletrodomésticos, como geladeiras, ficaram submersos por horas e provavelmente foram danificados, disse seu marido Yang, estimando os danos em mais de 100.000 iuanes (US$14.000).

As fortes chuvas começaram em 23 de julho e atingiram o pico em Pequim e nas províncias vizinhas na segunda-feira, com Miyun registrando chuvas de até 573,5 mm -- níveis que a mídia local descreveu como "extremamente destrutivos". A média anual de precipitação em Pequim é de cerca de 600 mm.