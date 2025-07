Deputada Carla Zambelli, foragida na Itália, é presa, diz Ministério da Justiça

"Eu vou me apresentar às autoridades italianas, e estou muito segura de fazê-lo. Porque aqui nós ainda temos justiça e democracia", disse, referindo-se ao ministro do STF Alexandre de Moraes como uma "autoridade ditatorial" e aos demais ministros de "comparsas da Suprema Corte". Moraes foi o relator do caso em que foi condenada.

"Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático", acrescentou a parlamentar, alegando sofrer perseguição política no Brasil.

Além do mandado de prisão, Zambelli foi incluída na lista de difusão vermelha da Interpol para fins de extradição e teve bloqueado o recebimento de quaisquer verbas de gabinete e outros recursos e bens, além do bloqueio de contas em redes sociais.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por, segundo o tribunal, ter adulterado documentos como certidões, mandados de prisão, alvarás de soltura e quebras de sigilo bancário, com o objetivo de prejudicar a administração do Judiciário e a credibilidade das instituições para obter vantagens políticas.

Um dos documentos falsos inseridos no sistema do Judiciário por meio da invasão hacker da parlamentar, segundo o STF, foi um mandado de prisão contra Moraes.

No vídeo publicado nesta terça por seu advogado, Zambelli afirma que não determinou a invasão dos sistemas do Judiciário.