Forças indianas matam três paquistaneses responsáveis por ataque na Caxemira, diz ministro

Por Sakshi Dayal

NOVA DÉLHI (Reuters) - As forças indianas mataram três paquistaneses envolvidos no ataque de abril contra turistas hindus no território federal de Jammu e Caxemira, no qual 26 homens foram mortos a tiros, disse o ministro do Interior, Amit Shah, na terça-feira.

Os agressores, que, segundo Nova Délhi, eram paquistaneses apoiados por Islamabad, abriram fogo em um vale popular entre os turistas na região montanhosa e pitoresca de Pahalgam, na Caxemira, antes de fugir para as florestas de pinheiros ao redor.