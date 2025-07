Governo dos EUA acusa a UCLA de violar lei federal de direitos civis

O governo dos EUA tem investigado várias universidades, incluindo a UCLA, por sua atuação diante dos protestos pró-palestinos do ano passado contra a investida militar de Israel em Gaza, que se seguiu a um ataque do Hamas em outubro de 2023.

O governo do presidente Donald Trump ameaçou congelar o financiamento federal das universidades americanas devido aos protestos. Defensores dos direitos humanos levantaram preocupações sobre a liberdade de expressão, a liberdade acadêmica e o devido processo legal.

O governo alega que as universidades, incluindo a UCLA, não controlaram o antissemitismo durante as manifestações. Trump rotulou repetidamente as pessoas que protestaram a favor dos palestinos como antissemitas e apoiadores do extremismo.

Os manifestantes dizem que o governo equipara erroneamente a crítica à ocupação israelense dos territórios palestinos ao antissemitismo, e a defesa dos direitos palestinos ao apoio ao extremismo.

Os protestos exigiam o fim do apoio dos EUA a Israel e o compromisso de que suas universidades deixassem de investir em fabricantes de armas e empresas que apoiam a ocupação dos territórios palestinos por Israel.

Defensores dos direitos humanos observaram um aumento do antissemitismo, da islamofobia e do preconceito antiárabe nos EUA em meio à guerra de Israel em Gaza, aliada de Washington.