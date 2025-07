Governo Trump reduz financiamento federal para prevenção da violência armada

A eliminação dos programas de CVI faz parte de uma reversão mais ampla no Escritório de Programas de Justiça do departamento, que encerrou 365 subsídios avaliados em US$811 milhões em abril, impactando uma série de programas de segurança pública e serviços às vítimas.

Uma autoridade do DOJ disse à Reuters que as concessões para violência armada foram eliminadas porque "não mais efetivam as metas do programa ou as prioridades da agência". Milhares de subsídios do Escritório de Programas de Justiça estão sendo revisados, afirmou a fonte, e estão sendo avaliados, entre outras coisas, sobre como apoiam a aplicação da lei e o combate ao crime violento.

A maioria dos subsídios do CVI foi originalmente financiada por meio da Lei Bipartidária de Comunidades Mais Seguras de 2022 e parte de um esforço do ex-presidente Joe Biden para conter o aumento da violência armada nos Estados Unidos, incluindo o estabelecimento do primeiro Escritório da Casa Branca para Prevenção da Violência Armada.

Esse escritório foi "desmontado no primeiro dia" da posse de Trump, disse o ex-vice-diretor do escritório, Greg Jackson.

Antes do financiamento da era Biden, a maioria dos programas de prevenção à violência armada era financiada em nível estadual.

"Esses programas há cinco anos, se é que existiam, tinham orçamentos muito pequenos e não contavam com grandes investimentos federais multimilionários", disse Michael-Sean Spence, diretor administrativo de iniciativas de segurança comunitária da Everytown for Gun Safety, que trabalha com 136 organizações comunitárias de intervenção contra a violência desde 2019.