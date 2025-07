Índia se prepara para tarifas mais altas dos EUA e busca acordo comercial mais amplo, dizem fontes

"As negociações estão progredindo bem, e uma delegação é esperada em Délhi em meados de agosto", disse uma das autoridades do governo indiano, acrescentando que o presidente dos EUA, Donald Trump, pode emitir uma carta tarifária impondo taxas de 20% ou 25% em um "pior cenário".

"No entanto, presumimos que seria uma medida temporária, considerando as cinco rodadas de negociações comerciais que ocorreram. Um acordo será fechado em breve", disse a autoridade.

Trump disse na segunda-feira que a maioria dos parceiros que não negociarem acordos comerciais separados enfrentarão em breve tarifas de 15% a 20% sobre suas exportações para os Estados Unidos, bem acima da ampla tarifa de 10% que ele impôs em abril. Seu governo notificará em breve cerca de 200 países sobre sua nova taxa de "tarifa mundial".

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse à CNBC na segunda-feira que as conversas com a Índia exigiam mais negociações, pois Trump estava mais interessado em bons acordos do que em acordos rápidos.

A Índia demonstrou "grande interesse em abrir partes de seu mercado", embora sua política comercial tenha se concentrado por muito tempo na proteção de interesses domésticos, disse Greer.

Piyush Goyal, ministro do Comércio da Índia, disse à Reuters na semana passada que a Índia está fazendo um progresso "fantástico" nas negociações comerciais com os EUA.