Kremlin diz que "tomou nota" da declaração de Trump sobre prazo mais curto para cessar-fogo na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que "tomou nota" de uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que estava encurtando o prazo para Moscou assinar um cessar-fogo na Ucrânia ou enfrentar sanções.

Trump estabeleceu um novo prazo na segunda-feira, de 10 ou 12 dias, para que a Rússia faça progressos no sentido de acabar com a guerra na Ucrânia ou enfrente consequências, ressaltando a frustração com o presidente Vladimir Putin sobre o conflito de 3 anos e meio.

Questionado nesta terça-feira sobre a declaração de Trump, durante uma teleconferência com repórteres, o Kremlin manteve seus comentários curtos.