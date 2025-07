Naufrágio na Líbia deixa 18 imigrantes mortos e 50 desaparecidos

TRÍPOLI (Reuters) - Pelo menos 18 imigrantes morreram em um naufrágio ao largo da cidade de Tobruk, no leste da Líbia, no fim de semana, e 50 ainda estão desaparecidos, informou a Organização Internacional para as Migrações nesta terça-feira.

Dez sobreviventes foram contabilizados até o momento, disse a OIM.

Tobruk é uma cidade costeira próxima à fronteira com o Egito.