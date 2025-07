Número de mortos em Gaza chega a 60.000, entidade global exige ação para evitar fome

O PMA diz que quase 470 mil pessoas estão enfrentando condições semelhantes às da fome, sendo que 90 mil mulheres e crianças precisam de nutrição especializada. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 147 pessoas morreram de fome, incluindo 88 crianças, a maioria nas últimas semanas.

As imagens de crianças em pele e osso chocaram o mundo e alimentaram as críticas internacionais a Israel, levando o país a anunciar, no fim de semana, pausas humanitárias diárias nos combates em três áreas de Gaza e novos corredores seguros para os comboios de ajuda.

No entanto, o suprimento continua muito aquém do que as agências de ajuda dizem ser o mínimo necessário.

O alerta do IPC apontou que isso significava 62.000 toneladas métricas de alimentos básicos por mês, mas que, de acordo com a agência israelense de coordenação de ajuda Cogat, apenas 19.900 toneladas entraram em maio e 37.800 em junho.

Smith disse que o PMA não tem os estoques ou as permissões para reabrir as padarias e cozinhas comunitárias que haviam sido uma tábua de salvação antes do início do bloqueio israelense total em maio.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, disse nesta terça-feira que a situação em Gaza é "difícil", mas que havia mentiras sobre a fome. Ele disse que 5.000 caminhões de ajuda entraram em Gaza nos últimos dois meses e que Israel ajudaria aqueles que quisessem realizar lançamentos aéreos -- um método de entrega que os grupos de ajuda dizem ser ineficaz e simbólico.