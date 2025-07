ONU realiza negociações de emergência sobre altíssimos custos da cúpula climática COP30

As preocupações com a logística têm atrapalhado os preparativos para a COP30. Os países em desenvolvimento alertaram que não podem arcar com os preços das acomodações em Belém, que dispararam em meio à escassez de quartos.

Em uma reunião de emergência do "bureau da COP" do órgão climático da ONU nesta terça-feira, o Brasil concordou em abordar as preocupações dos países sobre as acomodações e apresentar um relatório em outra reunião em 11 de agosto, disse Richard Muyungi, presidente do Grupo Africano de Negociadores, que convocou a reunião.

"Foi-nos garantido que revisitaremos o assunto no dia 11, para obter garantias de que as acomodações serão adequadas para todos os delegados", disse Muyungi à Reuters após a reunião.

Ele disse que os países africanos queriam evitar reduzir sua participação por causa do custo.

"Não estamos prontos para reduzir o número de participantes. O Brasil tem muitas opções em termos de ter uma COP melhor, uma boa COP. É por isso que estamos pressionando para que o Brasil forneça melhores respostas, em vez de nos dizer para limitar nossa delegação", disse Muyungi.

Outro diplomata familiarizado com a reunião disse que as reclamações sobre a acessibilidade econômica vieram tanto das nações pobres quanto das ricas.