Pela primeira vez em décadas, setor privado de Cuba supera o Estado

Por Alien Fernandez

HAVANA (Reuters) - Pela primeira vez desde os anos que se seguiram à revolução de 1959 de Fidel Castro, o setor privado de Cuba está respondendo por mais vendas no varejo, em termos de valor do que o Estado, segundo novos dados do governo.

Números preliminares do Escritório Nacional de Estatísticas, publicados na semana passada, indicam que o setor "não estatal" foi responsável por 55% das vendas no varejo de bens e serviços em 2024, em comparação com 44% em 2023. Os números excluem os serviços públicos.