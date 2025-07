Polícia busca pistas sobre motivo de ataque a tiros mortal em torre de escritórios em Manhattan

As autoridades forneceram poucos detalhes sobre as outras três vítimas -- dois homens e uma mulher. Um terceiro homem foi gravemente ferido pelos tiros e estava "lutando por sua vida" em um hospital próximo, segundo o prefeito.

Uma foto amplamente publicada do atirador, que a CNN disse ter sido compartilhada pela polícia, mostrava-o entrando no prédio, carregando seu rifle. As verificações preliminares do histórico do suspeito não mostraram antecedentes criminais significativos, informou a CNN, citando autoridades.

Outra foto amplamente divulgada mostrou a permissão emitida a Tamura pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, permitindo que ele portasse legalmente uma arma de fogo oculta.

(Reportagem de Lananh Nguyen, Michelle Nichols e Daniel Fastenberg em Nova York e Kanishka Singh em Washington; reportagem adicional de Brad Brooks e Ismail Shakil)