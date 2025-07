Portugal luta contra três grandes incêndios florestais em meio ao calor sufocante do verão

Por Miguel Pereira

CANELAS, Portugal (Reuters) - Mais de 1.300 bombeiros apoiados por uma dúzia de aviões de bombardeio de água combateram três grandes incêndios florestais no centro e norte de Portugal nesta terça-feira, com as autoridades colocando a maior parte do país em alerta vermelho para incêndios após semanas de clima quente.

Na área de Arouca, cerca de 300 km ao norte de Lisboa -- onde o maior dos incêndios vem ocorrendo desde segunda-feira -- o serviço de proteção civil retirou várias dezenas de moradores de suas casas e fechou as trilhas cênicas dos Passadiços do Paiva, uma atração turística popular.