Reino Unido planeja reconhecer Estado palestino em setembro, a menos que Israel cumpra condições, diz Starmer

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido reconhecerá o Estado da Palestina em setembro, a menos que o governo israelense tome medidas substanciais para acabar com a "situação terrível" em Gaza e cumpra outras condições, disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ao seu gabinete nesta terça-feira, de acordo com um comunicado do governo.

"Ele disse que o Reino Unido reconhecerá o Estado da Palestina em setembro, antes da AGNU (Assembleia Geral das Nações Unidas), a menos que o governo israelense tome medidas substanciais para acabar com a terrível situação em Gaza, chegue a um cessar-fogo, deixe claro que não haverá anexação na Cisjordânia e se comprometa com um processo de paz de longo prazo que ofereça uma solução de dois Estados", disse o comunicado.

"Ele reiterou que não há equivalência entre Israel e o Hamas e que nossas exigências ao Hamas permanecem: eles devem libertar todos os reféns, assinar um cessar-fogo, aceitar que não desempenharão nenhum papel no governo de Gaza e se desarmar."