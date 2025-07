Resistência dos EUA a políticas raciais complica acordo comercial, diz África do Sul

Zane Dangor, diretor-geral do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação, disse em um seminário em Johannesburgo que seus homólogos dos EUA haviam deixado claro nas reuniões "que há certas coisas que eles esperam da África do Sul, e a BEE estava no topo da agenda".

Ele não especificou o que os EUA estavam exigindo. As leis BEE do país, criticadas por Trump, oferecem incentivos para que as empresas contratem e promovam pessoas negras e, em alguns casos, exigem uma determinada porcentagem de acionistas negros para a obtenção de licenças.

"Claramente, acho que o que nos preocupa é exigir de nós a redução da soberania em determinadas questões para obter esse acordo (comercial)", disse Dangor, acrescentando que não poderia entrar em detalhes devido a um acordo de confidencialidade.

O Escritório do Representante Comercial dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Ministério do Comércio da África do Sul disse nesta terça-feira que ainda esperava chegar a um acordo com os EUA.

Mas disse que ainda não havia recebido uma resposta firme a uma oferta de compra de gás natural liquefeito dos EUA, simplificando as regras para as importações de aves norte-americanas e investindo US$3,3 bilhões em indústrias dos EUA, como a mineração.