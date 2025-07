Tebet diz que Trump não quer negociar com Brasil agora, governo vai esperar prazo para tarifas com medidas prontas

(Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer negociar com o Brasil agora e que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai esperar o prazo final de 1º de agosto para as tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros com medidas prontas.

Em entrevista à GloboNews, Tebet afirmou que, antes de 1º de agosto, o governo precisa se preparar não para uma retaliação, mas para defender a soberania do Brasil.

(Reportagem de Fernando Cardoso)