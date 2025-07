Tribunal da ONU nega pedido de libertação de ex-general sérvio-bósnio por motivos de saúde

As condições médicas específicas do ex-general de 83 anos de idade, condenado por genocídio e crimes contra a humanidade, foram omitidas nos documentos do tribunal, mas sabe-se que ele sofre de deficiências cognitivas e foi hospitalizado pelo menos duas vezes este ano, de acordo com audiências e documentos anteriores do tribunal.

"Pareceres médicos incontroversos indicam que Mladic está chegando ao fim de sua vida, um destino que é humano", disse a presidente do tribunal, Graciela Gatti Santana, na decisão.

Ela acrescentou, no entanto, que o ex-general não tem uma doença terminal aguda que poderia justificar sua libertação.

Mladic liderou as forças sérvias da Bósnia durante a guerra de 1992-95, parte do sangrento desmembramento da Iugoslávia. Ele foi condenado por acusações de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, inclusive por aterrorizar a população civil da capital da Bósnia, Sarajevo, durante um cerco de 43 meses, e pelo assassinato de mais de 8.000 homens e meninos muçulmanos feitos prisioneiros na cidade de Srebrenica, no leste do país, em 1995.