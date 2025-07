Trump consegue tarifas; os norte-americanos recebem aumentos de preços

Muitas empresas enviaram mais mercadorias e matérias-primas para os EUA antes do início das tarifas. Economistas e analistas consideram que esse acúmulo ajudou algumas empresas a adiar o aumento dos preços até o final do ano e explica por que as tarifas ainda não apareceram nos dados de inflação dos EUA.

Andrew Wilson, vice-secretário geral da Câmara de Comércio Internacional, estima que a inflação será sentida quando as empresas tiverem esgotado seus estoques, mas isso pode não ocorrer até o quarto trimestre ou primeiro trimestre do próximo ano.

Outras empresas, como a EssilorLuxottica, fabricante do Ray-Ban, já aumentaram os preços.

A Swatch, fabricante suíça de relógios e joias, aumentou os preços em cerca de 5% depois que Trump anunciou as tarifas em abril, com "impacto zero" sobre as vendas, disse recentemente o presidente-executivo Nick Hayek à Reuters.

Marcas de alta qualidade, como os relógios Tissot, são menos sensíveis a aumentos de preços. Os clientes que desejam comprar um relógio caro também podem comprar no exterior quando viajam, onde os impostos são mais baixos, disse ele.

"Não se pode fazer isso com carros. Não é possível fazer isso com máquinas. Mas você pode fazer isso com relógios. Portanto, não é tão problemático para nós", disse ele.