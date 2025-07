Trump diz que não está buscando cúpula com Xi, mas pode visitar China

A viagem seria o primeiro encontro cara a cara entre os dois homens desde o início do segundo mandato de Trump, em um momento em que as tensões comerciais e de segurança entre as duas superpotências rivais continuam elevadas.

Embora os planos para uma reunião não tenham sido finalizados, as discussões em ambos os lados do Pacífico incluíram uma possível escala de Trump na época da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Coreia do Sul ou conversas à margem do evento de 30 de outubro a 1º de novembro, disseram as pessoas.

A terceira rodada de negociações comerciais entre os EUA e a China, que ocorre em Estocolmo nesta semana, pode estabelecer as bases para uma cúpula de líderes no outono do Hemisfério Norte, segundo analistas.

Um novo surto de tarifas e controles de exportação provavelmente afetaria quaisquer planos para uma reunião com Xi.

(Reportagem de Ismail Shakil, em Ottawa)