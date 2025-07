Trump diz que secretário do Tesouro teve reunião "muito boa" com equipe comercial da China

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que acabou de falar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que lhe disse que teve uma reunião muito boa com autoridades chinesas na Suécia.

"Ele se sentiu muito bem com a reunião, melhor do que se sentiu ontem", disse Trump a repórteres a bordo do avião presidencial dos EUA Air Force One, a caminho de casa após cinco dias na Escócia.

As autoridades norte-americanas e chinesas concordaram em buscar uma prorrogação da trégua tarifária de 90 dias após dois dias de negociações em Estocolmo, com o objetivo de acalmar a escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.