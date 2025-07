Voos são suspensos em aeroportos do Reino Unido por problema com radar

Uma dificuldade técnica nos controladores de tráfego aéreo do Reino Unido interrompeu voos nos principais aeroportos de Londres e em outras partes do país nesta quarta-feira, embora o problema tenha sido resolvido posteriormente, com retomada das partidas.

"Nossos sistemas estão totalmente operacionais e a capacidade do tráfego aéreo está voltando ao normal", disse a NATS, provedora de controle de tráfego aéreo do país, em uma publicação no X.

"As partidas em todos os aeroportos foram retomadas e estamos trabalhando com as companhias aéreas e aeroportos afetados para resolver o problema com segurança. Pedimos desculpas a todos os afetados por este problema."