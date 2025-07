Canadá planeja reconhecer Estado palestino, aumentando pressão dos aliados sobre Israel

Carney disse aos repórteres que a realidade no local, incluindo a fome das pessoas em Gaza, significava que "a perspectiva de um Estado palestino está literalmente recuando diante de nossos olhos".

"O Canadá condena o fato de o governo israelense ter permitido que uma catástrofe se desenrolasse em Gaza", disse ele.

Carney disse que o planejado reconhecimento foi baseado em parte nas repetidas garantias da Autoridade Palestina, que representa o Estado da Palestina na ONU, de que estava reformando sua governança e que está disposta a realizar eleições gerais em 2026, nas quais o Hamas "não pode desempenhar nenhum papel".

Os anúncios feitos por alguns dos aliados mais próximos de Israel refletem a crescente indignação internacional em relação às restrições impostas por Israel aos alimentos e a outros tipos de ajuda a Gaza em sua guerra contra os militantes do Hamas e a terrível crise humanitária no local. Um monitor global de fome alertou que o pior cenário de fome está se desenrolando no enclave.

O Ministério da Saúde de Gaza relatou mais sete mortes relacionadas à fome nesta quarta-feira, incluindo uma menina de dois anos com um problema de saúde já existente. O escritório de mídia do governo do Hamas em Gaza disse que os militares israelenses mataram pelo menos 50 pessoas em três horas nesta quarta-feira, quando elas tentavam obter alimentos dos caminhões de ajuda da ONU que chegavam ao norte da Faixa de Gaza.

Israel e seu aliado mais próximo, os EUA, rejeitaram as declarações de Carney.