Chanceler brasileiro tem 1ª reunião com secretário de Estado dos EUA, dizem fontes

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve nesta quarta-feira sua primeira reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disseram fontes à Reuters.

Nesta quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da taxa para 50%, informou a Casa Branca, citando políticas recentes do país com as quais o governo Trump não concorda.

As tarifas, no entanto, não vão abranger várias das principais exportações brasileiras, como suco de laranja, algumas aeronaves, celulose e produtos de energia.