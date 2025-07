Detetives de Nova York buscam informações sobre atirador em Nevada em meio a apelos por controle de armas

Tamura comprou legalmente um revólver em Nevada em junho, em uma loja de armas, disse a polícia de Nova York, embora, de acordo com várias reportagens, ele tenha sido hospitalizado em uma "crise de saúde mental" de emergência em 2022 e novamente em 2024.

Os detalhes desses episódios não eram conhecidos.

As autoridades disseram que Tamura portava um bilhete na segunda-feira, no qual afirmava sofrer de encefalopatia traumática crônica, ou ETC, uma doença cerebral associada ao futebol e outros esportes de contato que pode afetar o comportamento. A doença só pode ser confirmada após a morte.

O legista da cidade de Nova York disse em um e-mail que o cérebro de Tamura seria examinado como parte de uma autópsia completa, mas não disse se ele seria rastreado para identificação de ETC.

Tamura, que atirou no próprio peito na segunda-feira, comprou o rifle que usou no ataque de um supervisor do cassino onde trabalhava, por US$1.400, informou a CNN nesta quarta-feira, citando fontes policiais. A lei de Nevada exige que as vendas privadas de armas sejam feitas por meio de um revendedor de armas licenciado e incluam uma verificação de antecedentes.

Independentemente de ele ter obtido o rifle legalmente ou não, os defensores de leis mais rígidas sobre armas disseram que o caso mostrou a necessidade de regulamentações mais firmes em todo o país, especialmente para pessoas com problemas de saúde mental.