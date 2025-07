Em ala de desnutrição de Gaza, braço de bebê tem tamanho de polegar da mãe

Israel afirma que não tem o objetivo de matar Gaza de fome. Nesta semana, anunciou medidas para permitir a entrada de mais ajuda, incluindo a interrupção dos combates em alguns locais, o lançamento de alimentos por via aérea e a oferta de rotas mais seguras.

As Nações Unidas disseram que a escala do que é necessário é enorme para evitar a fome e uma crise de saúde.

"Precisamos de leite para bebês. Precisamos de suprimentos médicos. Precisamos de alguns alimentos, alimentos especiais para o departamento de nutrição", disse o dr. Ahmed al-Farra, chefe do departamento de pediatria e maternidade do Complexo Médico Nasser. "Precisamos de tudo para os hospitais."

As autoridades israelenses afirmam que muitas das pessoas que morreram desnutridas em Gaza sofriam de doenças pré-existentes. Especialistas em fome dizem que isso é típico nos estágios iniciais de uma crise de fome.

"As crianças com doenças subjacentes são mais vulneráveis. Elas são afetadas mais cedo", declarou Marko Kerac, professor clínico associado da London School of Hygiene and Tropical Medicine, que ajudou a elaborar as diretrizes de tratamento da OMS para desnutrição aguda grave.

O médico Farra disse que seu hospital agora está lidando com crianças desnutridas sem problemas de saúde anteriores, como a bebê Wateen Abu Amounah, que nasceu saudável há quase três meses e agora pesa 100 gramas a menos do que pesava ao nascer.