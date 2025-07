Erosão costeira do Chile pode eliminar 10 praias em uma década

Dez delas, em particular, que já apresentavam alta erosão em 2023, continuaram a perder terreno rapidamente, com taxas agora cerca de duas vezes maiores.

As causas são naturais e humanas, disse Carolina Martínez.

Ela apontou como fatores principais as ondas intensas e cada vez mais frequentes causadas pelas mudanças climáticas, juntamente com o aumento do nível do mar, chuvas repentinas e ondas de calor. A urbanização sem controle e a degradação das bacias hidrográficas que fornecem areia para a costa também contribuíram.

Em Puerto Saavedra, na região de Araucania, no sul, as marés de tempestade abriram buracos em estradas e penhascos, impedindo o acesso a algumas comunidades. A água salgada também está danificando as florestas.

"Estamos vendo penhascos e costas arenosas recuando rapidamente", disse Martínez.

Alguns estabelecimentos locais em cidades turísticas populares já estão sentindo o impacto. "O ano passado foi brutal... a praia desapareceu", disse Maria Harris, proprietária de um restaurante à beira-mar em Valparaiso. "Não havia espaço entre nós e o mar."