EUA impõem sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

Moraes foi sancionado de acordo com a Lei Magnitsky Global, que permite que os EUA imponham penalidades econômicas contra estrangeiros que considerem ter um histórico de corrupção ou abusos de direitos humanos.

"Alexandre de Moraes tomou para si a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos EUA e do Brasil", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em um comunicado.

Moraes, segundo ele, "é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados -- inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro"

Recentemente, Moraes ordenou que Bolsonaro usasse uma tornozeleira eletrônica e parasse de usar as redes sociais devido às alegações de que ele cortejou a interferência de Trump em atuação conjunta com seu filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que licenciou-se do mandato e está nos EUA fazendo campanha pela aplicação de sanções a autoridades brasileiras pelo governo norte-americano.

Não houve nenhum comentário imediato de Moraes ou do STF.

No início deste mês, Washington aumentou as tensões com o governo da maior economia da América Latina, impondo restrições de visto dos EUA a Moraes, sua família e outras autoridades judiciais não identificadas.