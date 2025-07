Fãs de Ozzy Osbourne lotam ruas de Birmingham para despedida do astro do Black Sabbath

Por Marissa Davison

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - Milhares de fãs de heavy metal se alinharam nas ruas de Birmingham na quarta-feira para o cortejo fúnebre do vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que morreu neste mês aos 76 anos.

O cortejo do cantor conhecido como "O Príncipe das Trevas" e "Padrinho do Heavy Metal" foi conduzido por sua cidade natal, no centro da Inglaterra, antes de um funeral particular.