Ondas de tsunami atingem Havaí após grande terremoto no extremo leste da Rússia

"Decidi deixar o prédio", afirmou Yaroslav, de 25 anos. "Parecia que as paredes poderiam desabar a qualquer momento. O tremor durou continuamente por pelo menos 3 minutos."

Imagens de vídeo divulgadas pelo ministério da saúde da região mostraram uma equipe de médicos em Petropavlovsk-Kamchatsky realizando uma cirurgia enquanto os tremores sacudiam seus equipamentos e o chão sob eles.

Ondas de tsunami atingiram partes de Kamchatka, inundando parcialmente o porto e uma fábrica de processamento de peixes na cidade de Severo-Kurilsk e varrendo embarcações de suas amarras, disseram autoridades regionais e o ministério de emergência da Rússia.

Imagens verificadas de drones mostraram que toda a costa da cidade estava submersa, com prédios mais altos e algumas instalações de armazenamento cercados por água.

"O terremoto de hoje foi grave e o mais forte em décadas de tremores", declarou o governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, em um vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram. Cientistas russos disseram que foi o mais forte a atingir a região desde 1952.

No Havaí, ondas de até 1,7 metro atingiram as ilhas antes que o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico reduzisse seu nível de alerta para o Estado por volta das 5h50 (horário de Brasília), dizendo que não era esperado um tsunami de grandes proporções.