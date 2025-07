Portugal e Espanha combatem onda de incêndios

Em Mombeltrán, perto de Ávila, o fazendeiro Blas Rodríguez lutou contra as lágrimas enquanto caminhava entre as árvores queimadas, com seu olival devastado pelo fogo.

"Essa terra pertence ao meu pai. Ela foi queimada há 16 anos, mas as oliveiras foram poupadas do fogo... desta vez não há como salvá-las, tudo está completamente queimado", disse ele à Reuters.

Na província de Cáceres, no oeste do país, o incêndio afetou 2.500 hectares, provocando a retirada de pessoas de casas espalhadas pela área de Caminomorisco, segundo as autoridades.

Verões quentes e secos são comuns em toda a região, mas ondas de calor mais intensas contribuíram para incêndios florestais destrutivos nos últimos anos em meio ao rápido aumento das temperaturas em todo o mundo. Portugal e Espanha tiveram o mês de junho mais quente já registrado.

