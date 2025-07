Trump diz que EUA vão impor tarifa de 15% sobre importações sul-coreanas

Por Trevor Hunnicutt e Ju-min Park

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos vão cobrar uma tarifa de 15% sobre as importações da Coreia do Sul como parte de um acordo com o parceiro comercial asiático que evita taxas ainda mais altas.

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América concordaram com um acordo comercial total e completo com a República da Coreia", disse Trump no Truth Social.