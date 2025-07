Ao menos 60 pessoas morrem no norte da China após chuvas torrenciais

Na província vizinha de Hebei, 16 pessoas morreram em decorrência das chuvas intensas, segundo as autoridades.

Pelo menos oito pessoas morreram na cidade de Chengde, nos arredores de Pequim, e 18 estavam desaparecidas.

As mortes ocorreram em vilarejos na área de Xinglong, em Chengde, na província de Hebei, informou a agência estatal Xinhua na noite de quarta-feira, citando autoridades locais, sem especificar quando ou como as pessoas morreram.

As mortes em Chengde ocorreram em vilarejos que fazem fronteira com Miyun, em Pequim, a cerca de 25 km do reservatório de Miyun, o maior do norte da China.

O reservatório registrou níveis gerais de água e capacidade recordes durante as chuvas que devastaram as cidades vizinhas.

Em seu pico, no domingo, até 6.550 metros cúbicos de água -- cerca de 2,5 piscinas olímpicas -- inundaram o reservatório a cada segundo.