Ataques russos matam 12 pessoas em Kiev, incluindo menino de 6 anos

Por Anastasiia Malenko e Vladyslav Smilianets

KIEV (Reuters) - A Rússia lançou uma série de ataques com mísseis e drones em Kiev antes do amanhecer de quinta-feira, matando 12 pessoas, incluindo um menino de seis anos, e ferindo outras 135, disseram autoridades ucranianas.

Mais de 1.200 policiais e socorristas lidaram com as consequências do ataque e o Ministério do Interior disse que as buscas por pessoas soterradas sob os escombros continuavam depois das 16h30 (horário local).