Casa Branca diz que ainda não há decisão sobre local da cúpula do G20 em 2026

Questionada se o fato de Trump sediar a cúpula do G20, fórum das maiores economias do mundo, em sua propriedade poderia levantar preocupações sobre a possibilidade de lucro com o evento, Leavitt respondeu: "Eu rejeitaria totalmente essa premissa".

Trump tentou sediar a cúpula do G7 de 2020 no mesmo clube de golfe da área de Miami durante seu primeiro mandato, mas reverteu a decisão após a reação contra o uso de sua propriedade para um evento internacional.

O republicano continuou a confundir os limites entre o papel presidencial e seus interesses comerciais pessoais. Durante uma recente viagem à Escócia, ele visitou dois de seus resorts de golfe, o Trump Turnberry e o Trump International Scotland, onde participou de uma cerimônia de corte de fita para um novo campo de 18 buracos.

Trump disse, na terça-feira, que poderia deixar de participar da reunião de cúpula dos líderes do G20 na África do Sul em novembro e enviar outra pessoa para representar os Estados Unidos, citando sua desaprovação das políticas sul-africanas.

