Cerca de 154 mil funcionários federais aceitaram ofertas de indenização do governo Trump, diz fonte

Por Alexandra Alper e Courtney Rozen

WASHINGTON (Reuters) - Cerca de 154.000 funcionários federais aceitaram as indenizações oferecidas pelo governo Trump este ano, parte de um esforço mais amplo para reduzir a força de trabalho federal, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta quinta-feira.

As demissões, que correspondem a 6,7% da força de trabalho federal civil, são o resultado de um programa lançado em janeiro pelo bilionário Elon Musk, ex-conselheiro do presidente Donald Trump. As indenizações incluíram funcionários dos Departamentos de Agricultura e Energia e da Receita Federal dos EUA, entre outros.