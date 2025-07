Em Hiroshima, estudante mantém vivas as lembranças da guerra com visitas guiadas

"Quero que eles venham a Hiroshima e saibam o que aconteceu em Hiroshima em 6 de agosto", disse Shun em inglês, referindo-se ao dia em que a bomba foi lançada em 1945.

"Quero que eles saibam como a guerra é ruim e como a paz é boa. Em vez de brigar, deveríamos conversar uns com os outros sobre as coisas boas de cada um", disse ele.

Cerca de duas vezes por mês, Shun se dirige ao parque da paz usando um colete amarelo com as palavras "Please feel free to talk to me in English!" (Sinta-se à vontade para falar comigo em inglês!) estampadas na parte de trás, na esperança de educar os turistas sobre sua cidade natal.

Seu trabalho voluntário lhe rendeu a honra de ser escolhido como uma das duas crianças locais para falar na cerimônia deste ano para lembrar os 80 anos do lançamento da bomba atômica -- seu primeiro uso na guerra.

Shun tem agora a mesma idade de quando sua bisavó Yuriko Sasaki foi soterrada sob os escombros quando sua casa desabou com a força da explosão. Ela morreu de câncer colorretal aos 69 anos em 2002, tendo sobrevivido a um câncer de mama décadas antes.

A bomba de urânio matou instantaneamente cerca de 78.000 pessoas e, até o final de 1945, o número de mortos, inclusive por exposição à radiação, chegou a cerca de 140.000. Os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba atômica sobre Nagasaki em 9 de agosto.