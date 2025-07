Enviado de Trump se reúne com Netanyahu para impulsionar ajuda a Gaza e cessar-fogo

Witkoff chegou com Israel enfrentando uma pressão internacional cada vez maior sobre a destruição generalizada de Gaza e as restrições à ajuda no território.

Israel enviou na quarta-feira uma resposta às últimas emendas do Hamas a uma proposta dos EUA que prevê um cessar-fogo de 60 dias e a libertação de alguns reféns em troca de prisioneiros palestinos, segundo uma fonte familiarizada com os detalhes.

Não houve comentário imediato do Hamas.

Autoridades médicas de Gaza disseram que pelo menos 23 pessoas morreram por fogo israelense em todo o enclave, incluindo 12 pessoas entre as multidões que se reuniram para receber ajuda em torno do corredor de Netzarim, uma área mantida pelas tropas israelenses no centro de Gaza.

Os militares israelenses disseram que suas tropas dispararam tiros de advertência para dispersar as pessoas e não identificaram nenhuma vítima.

Desde o início da guerra, o Ministério da Saúde de Gaza registrou 156 mortes por fome e desnutrição, a maioria delas nas últimas semanas, incluindo pelo menos 90 crianças. A ONU afirma que as forças israelenses mataram mais de 1.000 palestinos que tentavam obter ajuda desde o final de maio.