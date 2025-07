EUA precisam compensar Irã antes de negociações nucleares, diz chanceler iraniano ao FT

(Reuters) - Os Estados Unidos precisam concordar em compensar o Irã pelas perdas sofridas durante a guerra do mês passado, informou o Financial Times na quinta-feira, citando o ministro das Relações Exteriores do Irã, no momento em que Teerã adota uma postura mais dura e estabelece novas condições para retomar as negociações nucleares com o governo Trump.

"Eles devem explicar por que nos atacaram no meio das ... negociações, e têm que garantir que não repetirão isso (durante as futuras negociações)", disse Abbas Araghchi ao FT em uma entrevista em Teerã. "E eles têm que compensar (o Irã) pelos danos que causaram."

Segundo a reportagem, Araghchi e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, trocaram mensagens entre si durante e desde a guerra, com a autoridade iraniana enfatizando ao seu colega norte-americano a necessidade de uma "solução ganha-ganha" para acabar com o longo impasse sobre o programa nuclear do Irã.