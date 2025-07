Horst Mahler, cofundador da Fração do Exército Vermelho alemão e negador do Holocausto, morre aos 89 anos

Por Michelle Adair

BERLIM (Reuters) - Horst Mahler, cofundador do grupo guerrilheiro de esquerda Fração do Exército Vermelho, suspeito de matar dezenas de alemães ocidentais proeminentes e que mais tarde se tornou um ideólogo de extrema-direita e negador do Holocausto, morreu em Berlim, informou o New York Times nesta quinta-feira, citando o advogado de Mahler. Ele tinha 89 anos.

Mahler passou 10 anos na prisão por seu envolvimento com a anticapitalista Fração do Exército Vermelho, que realizou uma série de assassinatos, sequestros e atentados a bomba, principalmente durante as décadas de 1970 e 1980.