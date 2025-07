Medvedev lembra Trump sobre capacidade de ataque nuclear de último recurso da Rússia

"Diga a Medvedev, o ex-presidente fracassado da Rússia, que acha que ainda é presidente, para tomar cuidado com suas palavras. Ele está entrando em um território muito perigoso!", escreveu Trump, em sua segunda advertência ao aliado próximo do presidente Vladimir Putin nas últimas semanas.

Em 29 de julho, Trump disse que a Rússia tinha "10 dias a partir de hoje" para concordar com um cessar-fogo na Ucrânia ou seria atingida, juntamente com seus compradores de petróleo, por tarifas. Moscou, que estabeleceu seus próprios termos para a paz, os quais, segundo Kiev, equivalem a exigir sua capitulação, até agora não indicou que cumprirá o prazo de Trump.

Em sua postagem na quinta-feira, Trump declarou que não se importa com o que a Índia -- um dos maiores compradores de petróleo da Rússia, juntamente com a China -- faça com a Rússia.

"Por mim, eles podem acabar com suas economias mortas juntos. Fizemos pouquíssimos negócios com a Índia, pois suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo. Da mesma forma, a Rússia e os EUA quase não fazem negócios juntos. Vamos manter as coisas assim", disse ele.

Para Medvedev, a declaração de Trump mostra que a Rússia deve continuar em seu curso político atual.

"Se algumas palavras do ex-presidente da Rússia provocam uma reação tão nervosa do alto e poderoso presidente dos EUA, então a Rússia está fazendo tudo certo e continuará a seguir seu próprio caminho", disse Medvedev em um post no Telegram.