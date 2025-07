Premiê da Índia enfrenta fúria da oposição após ameaça de tarifas de 25% de Trump

Trump disse que a tarifa sobre as importações da Índia começará a partir de sexta-feira, além de uma penalidade não especificada para as negociações com a Rússia e o envolvimento no grupo de nações Brics.

Em resposta, o governo de Modi disse que está estudando as implicações dos comentários de Trump e que estava empenhado em garantir um acordo comercial justo.

"Esse desdobramento reflete um colapso mais amplo da política externa sob o governo de Modi", disse um parlamentar do principal partido de oposição, o Congresso, em um aviso à câmara baixa do Parlamento, solicitando uma discussão sobre o assunto.

O debate se concentraria no "fracasso econômico e diplomático do governo em evitar a imposição de tarifas americanas de 25% mais penalidades sobre as exportações indianas", acrescentou o aviso.

O ministro do Comércio, Piyush Goyal, deverá informar a Câmara Baixa ainda nesta quinta-feira, segundo seu gabinete.

"Não me interessa o que a Índia faz com a Rússia", disse Trump em um post no Truth Social nesta quinta-feira, acrescentando: "Por mim, eles podem acabar com suas economias mortas juntos".