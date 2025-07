Rancor partidário no Congresso dos EUA aumenta risco de paralisação do governo

"Se acabarmos com uma paralisação de Schumer no final do ano, os democratas serão responsáveis por isso", disse o líder da maioria no Senado, John Thune, em uma coletiva de imprensa.

A última paralisação do governo, que se estendeu por 35 dias do final de 2018 até o início de 2019, ocorreu durante o primeiro mandato de Trump. Na época, as pesquisas de opinião mostraram que os eleitores culpavam os republicanos pela interrupção.

A tarefa de manter o governo financiado tem sido historicamente atribuída a negociadores bipartidários para encontrar acordos que possam ser aprovados na Câmara dos Deputados e obter os 60 votos necessários para aprovar a maior parte da legislação no Senado.

"A elaboração do orçamento é difícil. Orçamento é governar. E a forma como as coisas foram tão politizadas e partidarizadas torna quase impossível para o Congresso legislar de forma eficaz", disse William Hoagland, ex-assessor republicano do Senado e veterano em legislação fiscal, que agora está no think tank Bipartisan Policy Center.

Desta vez, o desafio foi dificultado pelas táticas agressivas do diretor de orçamento de Trump, Russell Vought, que reteve verbas apropriadas pelo Congresso, conseguiu fazer com que os republicanos retirassem o financiamento de prioridades democratas, incluindo a Corporation for Public Broadcasting, e ameaçou usar as chamadas rescisões de bolso para reter outros fundos alocados.

Trump também propôs um orçamento para o ano fiscal de 2026 que exige US$163 bilhões em cortes de gastos.