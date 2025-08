Trump atinge dezenas de países com tarifas elevadas, incluindo 35% para produtos canadenses

Com relação às tarifas exorbitantes sobre os produtos do Canadá, o segundo maior parceiro comercial dos EUA depois do México, a autoridade disse que as autoridades canadenses "não demonstraram o mesmo nível de construtividade que vimos do lado mexicano".

A prorrogação para o México evita uma tarifa de 30% sobre a maioria dos produtos mexicanos não automotivos e não metálicos em conformidade com o Acordo de Comércio EUA-México-Canadá (USMCA) e veio após uma ligação na manhã desta quinta-feira entre Trump e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Evitamos o aumento de tarifas anunciado para amanhã", escreveu Sheinbaum em uma publicação na mídia social X, acrescentando que a ligação de Trump foi "muito boa".

Aproximadamente 85% das importações dos EUA provenientes do México estão em conformidade com as regras de origem descritas no USMCA, protegendo-as das tarifas de 25% relacionadas ao fentanil, de acordo com o Ministério da Economia do México.

Trump disse que os EUA continuariam a cobrar uma tarifa de 50% sobre o aço, o alumínio e o cobre mexicanos e uma tarifa de 25% sobre os automóveis mexicanos e sobre os produtos não compatíveis com o USMCA sujeitos a tarifas relacionadas à crise do fentanil nos EUA.

"Além disso, o México concordou em encerrar imediatamente suas barreiras comerciais não tarifárias, que eram muitas", disse Trump em um post no Truth Social, sem fornecer detalhes.