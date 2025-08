Trump vai construir salão de festas de US$200 mi na Casa Branca

O Jardim das Rodas é atualmente um canteiro de obras com a grama arrancada e substituída por um pátio de concreto do tipo que Trump desfruta em Mar-a-Lago.

Trump ofereceu pela primeira vez a construção de um salão de festas de US$100 milhões na Casa Branca em 2010, uma oferta ao então presidente Barack Obama que ficou sem resposta.

A Ala Leste da Casa Branca será "modernizada" como parte do projeto. Os escritórios de lá, incluindo o usado pela primeira-dama, Melania Trump, serão temporariamente realocados, disse Leavitt.

Como que para tranquilizar os tradicionalistas, a Casa Branca disse que o tema e o patrimônio arquitetônico serão "quase idênticos" ao restante da edificação.

A Casa Branca disse que Trump se reuniu nas últimas semanas com membros da equipe da Casa Branca, do Serviço Nacional de Parques, do Escritório Militar da Casa Branca e do Serviço Secreto dos EUA para discutir as características e o planejamento do projeto.

"Será um grande projeto de legado", disse Trump nesta quinta-feira.