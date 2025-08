Trump diz que Carney, do Canadá, entrou em contato, mas não conversaram antes do prazo das tarifas

"Não falamos com o Canadá hoje. Ele (Carney) ligou e vamos ver", disse Trump a jornalistas durante um evento na Casa Branca.

O gabinete de Carney não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Anteriormente, o líder canadense havia dito que as negociações comerciais com Washington foram construtivas, mas não descartou a possibilidade que não fossem concluídas até o prazo final. As conversas entre os dois países estavam em uma fase intensa, acrescentou, mas um acordo que pudesse remover todas as tarifas dos EUA era improvável.

Mais cedo nesta quinta-feira, Trump afirmou que seria "muito difícil" para os EUA e o Canadá chegarem a um acordo após os planos de Ottawa de reconhecer a condição do Estado palestino. Mais tarde, nesta quinta-feira, no entanto, disse que não via a medida como "um obstáculo" nas negociações comerciais.

"Bem, eles têm que pagar uma taxa justa -- isso é tudo. É muito simples. Eles estão cobrando tarifas muito, muito altas de nossos agricultores, algumas acima de 200%, e estão tratando nossos agricultores muito mal", disse Trump ao ser questionado sobre as negociações.

Ele acrescentou que, embora ame o Canadá, o país tem tratado os Estados Unidos "muito mal" há anos.