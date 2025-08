Acordo comercial entre Canadá e EUA ainda pode demorar semanas, diz Ottawa

O primeiro-ministro Mark Carney insistiu nas conversas para redefinir as relações bilaterais, dizendo que as tarifas de Trump derrubaram laços comerciais e de segurança de décadas. Mas até o momento as negociações pouco produziram.

Embora mais de 90% das exportações canadenses entrem nos Estados Unidos isentas, as tarifas se aplicam a setores cruciais como aço, alumínio e automóveis.

O ministro do gabinete federal Dominic LeBlanc, responsável pelas relações comerciais com os EUA, disse que o Canadá sempre deixou claro que só aceitaria um bom acordo.

"No final do expediente de ontem, esse acordo ainda não estava à vista... ainda há setores que os norte-americanos estão visando e que são essenciais para a economia canadense", disse ele à emissora pública Radio-Canada.

"Nas próximas semanas, (...) continuaremos a conversar com os americanos na tentativa de encontrar um acordo que nos coloque em uma posição melhor."

Separadamente, LeBlanc disse a jornalistas em Washington que falaria com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na próxima semana.